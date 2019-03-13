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İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Konak ilçesindeki metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

13.03.2019

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatındaki sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiye ulaşamayınca durumu polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.
Bölgede yeni göçük riski olması nedeniyle ara verilen çalışmalar, alanın etrafında riski azaltmak için yapılan hafriyat dolgu çalışmalarının ardından yeniden başladı.
AFAD, İtfaiye ve AKS ekiplerinden oluşan 15 kişilik ekibin arama çalışmalarına, kokuya duyarlı 2 dedektör köpek de katıldı.
Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.
Yetkililer, inşaat alanında saat 03.42`de elektriklerin kesilmesi nedeniyle göçüğün bu saatte meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.
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