İzmir'de flamingolar

Rüzgarlara karşı korunaklı yapısı nedeniyle özellikle soğuk havalarda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagünde, kalabalık gruplar halinde yaşayan flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor.

Uzun boyunları ve bacaklarıyla narin yapıya sahip flamingolar havalandıklarında ise beyaz, pembe ve siyah renkli geniş kanatlarıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor.