İzmir'de deve güreşi festivali

Bayraklı Belediyesince Smyrna Meydanı`nda düzenlenen festivalde, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa`dan 200 deve güreşti.

Güreşleri izlerken piknik de yapan vatandaşlar, mangalda deve sucuğu pişirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı açıklamada, festivali "İzmir`in göbeğinde deve güreşi olmaz" şeklinde eleştirenlerin bulunduğunu belirterek, "Bu eleştirileri yapanlar deve güreşlerini bahane edip kültüre saldırıyor." ifadelerini kullandı.