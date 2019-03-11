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Kültür Sanat

İzmir'de deve güreşi festivali

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

11.03.2019

Bayraklı Belediyesince Smyrna Meydanı`nda düzenlenen festivalde, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa`dan 200 deve güreşti.
Mücadeleleri ilgiyle izleyen vatandaşlardan bazıları, çalan davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.
Güreşleri izlerken piknik de yapan vatandaşlar, mangalda deve sucuğu pişirdi.
Develerden birinin rakibini sahadan kaçmaya zorladığı anlarda, güreş tutkunları heyecan yaşadı.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaptığı açıklamada, festivali "İzmir`in göbeğinde deve güreşi olmaz" şeklinde eleştirenlerin bulunduğunu belirterek, "Bu eleştirileri yapanlar deve güreşlerini bahane edip kültüre saldırıyor." ifadelerini kullandı.
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