İzmir'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

"Afetlerle ilgili tatbikat senaryosu hazırladık"

Tatbikatla ilgili bilgi veren İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, "Öğleden önce merkez binasının bahçesinde hem masabaşı hem saha tatbikatının karada olan kısmını yaptık. Şimdi de suda olan kısmını yapıyoruz. Geçen yıl İzmir için en riskli afet olan depreme yönelik olarak hem gündüz hem gece tatbikatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl İzmir`de depremden daha yoğun olarak heyelan, sel, kaya düşmesi yaşadık. Bu yıl da bu afetlerle ilgili tatbikat senaryosu hazırladık" dedi.