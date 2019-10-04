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İzmir'de 482 sözleşmeli subay adayı yemin etti

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 4 haftalık intibak eğitimlerini bitiren 482 sözleşmeli subay adayı düzenlenen törenle yemin etti.

04.10.2019

Subay adaylarının ant içtiği törende, tüfekli hareketler, yakın dövüş, kule iniş ile helikopterle tören alanı üzerinde "üzüm salkımı" gibi çeşitli gösteriler yapıldı.
Fotoğraf: AA
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