İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla su altı fotoğrafları çekti.

Lisanslı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, dalış sırasında körfezde daha önce rastlanmayan bir "boru kurdu" görüntüledi. İlk kez görülen boru kurdu bilim dünyasının da ilgisini çekti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, iç körfezde ilk kez bu büyüklükte ve renkte bir boru kurdu türü görüntülendiğini belirtti. Yunga, Narlıdere bölgesinde 2 metre derinlikte bulunan, 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini anlattı.