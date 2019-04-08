İthal yumurtalarla kaz yetiştirip ihraç ediyorlar

Van`da kaz yetiştiricileri Burhan Aslan, Murat Ağaoğlu ve Musa Peker, Çin, Fransa, Almanya, Afrika, ABD ve Rusya gibi ülkelerden internet üzerinden kaz yumurtası satın aldı.

Bu yumurtalarla İpekyolu ilçesinde kurdukları çiftlikte kaz yetiştiriciliği yapan üç çiftçi, ürettikleri civciv ve kaz ile kaz etlerini Türkiye`nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak gibi ülkelere de satıyor.

Büyüklükleri ve lezzetiyle ilgi çeken kazlar özellikle Kars, Ankara, İstanbul ve Adıyaman gibi illerden yoğun talep görüyor.

Kaz yetiştiricisi Burhan Aslan, son yıllarda Van`da kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını söyledi.

Zahmetli olan bu işten yüksek kar elde edilebildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Kentte şu anda 50`ye yakın kaz yetiştiricisi var. Çiftliğimizde dünyanın çeşitli ülkelerine ait kazları yetiştiriyoruz. Bunlardan hem yumurta hem civciv hem de et elde ediyoruz. Kaz eti çok lezzetli olduğu için talebe yetişemiyoruz. Yılda 5-6 bin kaz üretiyoruz. Bunların çoğu civciv olarak İran ve Irak`a satılıyor."

Çiftlikte yumurta üretiminde kullanılan 4 "Toulouse kazı" görüntüsü ve ağırlığı ile dikkati çekiyor.

Üniversite öğrencilerinin de sıklıkla ziyaret ettiği çiftlikteki kazlar, 14-15 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Yetiştirici Ağaoğlu, kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde özenli bir çalışma sonrasında kaz ürettiklerini anlattı.