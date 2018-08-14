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İtalya'da köprü çöktü
İtalya'nın Cenova şehrinde bir köprünün çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Etiketler:
köprü
,
italya
,
Cenova
Kategori :
Dünya
Tarih : 14.08.2018
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Kunav Mağarası doğa tutkunlarını ağırlıyor
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası; "Kaplan"
Hazar Gölü'ndeki "Batık Şehir" için hedef UNESCO listesi
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