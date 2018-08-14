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İtalya'da köprü çöktü

İtalya'nın Cenova şehrinde bir köprünün çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Etiketler: köprü, italya, Cenova
Kategori : Dünya
Tarih : 14.08.2018
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