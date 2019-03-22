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İsveçlilerden cuma namazını kılan Müslümanlar için insan zinciri

İsveç'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camii etrafında insan zinciri oluşturdu.

22.03.2019

İsveç`te, Yeni Zelanda`da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.
Stockholm halkı, Müslümanların namazlarını güvenli şekilde eda etmeleri için Stockholm Camii etrafında el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.
Eyleme destek veren Kültür Bakanı Amanda Lind, "Bu kadar insanın burada olması beni çok mutlu etti" dedi.
Yeni Zelanda`daki terör saldırısının yanı sıra şiddete, ırkçılığa ve İslamofobiye karşı cami önünde toplandıklarını söyleyen Lind, "Açık topluma yapılan bütün saldırıların karşısındayız" ifadelerini kullandı.
Ship to Gazze Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler de eylemcilere destek vererek, "İnsanların duyarlı olması beni memnun etti. İslam nefretinin önüne geçmek isteyen sağduyulu insanların inisiyatif alması oldukça sevindirici" diye konuştu.
Eylemciler, cuma namazının bitimine kadar zinciri bozmadı.
Cami yönetimi de eylemcilere kahve, su ve hurma ikramında bulundu ve teşekkür etti.
Fotoğraf: Reuters / AA
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