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İstihbarat dünyasının bir dönemi MİT'in sanal müzesinde

Türk istihbarat tarihinin farklı zamanlarına ait bazı doküman ve ekipmanların sergilendiği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının "sanal müzesi"nde yer alan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemleri, istihbarat dünyasının bir dönemine ışık tutuyor. Sanal müzede, Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016`daki darbe girişiminde MİT Yerleşkesi`nde hedef alınan ve Cobra helikopterinden atılan harp başlıklı fişeklerin isabet ettiği araçlardan biriyle terör örgütü DEAŞ`e karşı sınır bölgelerinde yürütülen operasyonda hasar gören zırhlı aracın fotoğrafları da bulunuyor.

Etiketler: türk istihbarat, sanal müzesi, mit, milli istihbarat teşkilatı
Kategori : Türkiye
Tarih : 23.10.2018
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