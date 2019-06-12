İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup eleme müsabakalarında Fransa`yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynadığı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynadığı İzlanda maçı öncesi İstanbul`un önemli noktaları kırmızı beyaza büründü.

Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü`nde kırmızı beyaz ışıklandırıldı ve ay yıldızlı bayrak yansıtıldı.

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlıyor.