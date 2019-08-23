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İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi
İstanbul boğaz manzarasının vazgeçilmez yerlerinden biri de efsanelere konu olan Kız Kulesi. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, aynı zamanda Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eser.
23.08.2019