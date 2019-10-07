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İstanbul'un simgeleri "serebral palsi" için yeşile büründü

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

07.10.2019

Fatih Sultan Mehmet
Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye`de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Fatih Sultan Mehmet
Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul`un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar hastalığın simge rengi yeşile büründü.
Galata Kulesi
Galata Kulesi
Galata Kulesi
Galata Kulesi
Galata Kulesi
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fotoğraf: AA
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