İstanbul'un simge yapıları turuncu ışıkla aydınlatıldı

Galata Kulesi-Haliç Metro Köprüsü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarını turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.
Galata Kulesi
Galata ve Kız Kuleleri ile Hidiv Kasrı, Bozdoğan Kemeri ve Tekfur Sarayı gibi tarihi yapılar, UCLG Binası ve Haliç Metro Köprüsü`nün ışıkları turuncu renge büründü.
Galata Kulesi
İstanbul`un anıtsal mekanları, kadına karşı şiddetle mücadele için 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkte aydınlatılacak.
Galata Kulesi
Galata Kulesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Edirnekapı`daki Tekfur Sarayı
Edirnekapı`daki Tekfur Sarayı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Bozdoğan Kemeri
Bozdoğan Kemeri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Haliç Metro Köprüsü
Haliç Metro Köprüsü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Haliç Metro Köprüsü-Galata Kulesi
Haliç Metro Köprüsü ve Galata Kulesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Haliç Metro Köprüsü-Galata Kulesi
Hidiv Kasrı
Hidiv Kasrı da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Kız Kulesi
Kız Kulesi de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı.