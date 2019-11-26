İstanbul'un simge yapıları turuncu ışıkla aydınlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarını turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.

Galata Kulesi

Galata ve Kız Kuleleri ile Hidiv Kasrı, Bozdoğan Kemeri ve Tekfur Sarayı gibi tarihi yapılar, UCLG Binası ve Haliç Metro Köprüsü`nün ışıkları turuncu renge büründü.