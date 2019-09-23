İstanbul'un meşhur sokak lezzeti kumpir artık Gazze'de

Filistinli Abir el-Hasini ve eşi Bilal`in sadece bir hafta önce açtığı kumpirci dükkanı, büyük bir başarı elde ederek şimdiden Gazze`nin güneyindeki meşhur mekanlar arasına girmeyi başardı.

Ana malzemesini patates ve kaşar peynirinin oluşturduğu kumpir, Gazze mutfağına yabancı olmasına rağmen tat avcılarının beğenisini topladı.

Hasini, Türkiye genelinde yaygın olan ve özellikle İstanbul`un sevilen sokak lezzetleri arasında sayılan kumpiri, Filistinlilerin damak tadına uygun dokunuşlarla hazırladığını belirtti.

Aslında fen bilgisi öğretmeni olan 30 yaşındaki Hasini, kendi alanı dışındaki başarısız iş tecrübelerinden sonra bu projeyi geliştirdiğini anlattı.

Kumpiri sosisli, tavuklu ve sebzeli olmak üzere farklı iç malzemeleriyle sunduğunu ve buna göre fiyat aralığının 4-10 şekel (1-3 dolar) arasında değiştiğini söyleyen Hasini, fiyatının ucuz oluşunun Filistinlilerin ilgisinin yüksek olmasında etkili olduğun

Açtığı kumpirci dükkanı ile ürünlerini sosyal paylaşım siteleri ve basın yayın organlarına verdiği reklamlarla tanıtan Hasini, bunun isimlerinin duyulmasında çok etkili olduğunu ifade etti.