İstanbullular sahillere ve parklara akın etti

İstanbul`da 26 Eylül`de saat 13.59`da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şoklarla endişelenen çok sayıda vatandaş, geceyi sahil ve parklarda geçirdi.

Depremin ardından çok sayıda İstanbullu park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Bahçelievler`de vatandaşlar parkta kamp kurdu Bahçelievler`de deprem korkusuyla evine gidemeyen vatandaşlar, parkta kamp kurdu.

Bahçelievler Yeniden deprem olacağı endişesiyle evinde duramayan bazı vatandaşlar, ilçedeki Milli Egemenlik Parkı`na akın etti.

Bahçelievler Aralarında okumak için İstanbul`a gelen öğrencilerin de bulunduğu vatandaşların bazıları çadır kurarken, bazıları halı sererek oturdu.

Bahçelievler Kimi vatandaşlar evinden piknik tüpü getirerek çay pişirirken, kimileri termos tercih etti. Çaylarını içen vatandaşlar, parkta aralarında depremle ilgili sohbet ediyor.

Bahçelievler Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise parka kurdukları stantta vatandaşlara çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Bahçelievler İl dışından okumak için gelen İstanbul`da Üniversite okuyan 3 ev arkadaşı öğrenci de geceyi geçirmek için parkta kamp çadırı kurdu.

Bahçelievler Öğrencilerden Bahar Küçük, deprem sırasında okulda bulunduklarını belirterek, çok korktuklarını söyledi. Aynı okulda okuduklarını ve ev arkadaşı olduklarını anlatan Küçük, eski bir binanın 6. katında kaldıklarını, bu nedenle tedirgin olduklarını dile getirdi. Küçük, aldıkları kararla burada çadır kurduklarını ifade ederek, çadırın küçük olması dolayısıyla iki kişinin uyuyacağını, 3 kişinin ise nöbet tutacağını belirtti.

Bahçelievler

Bahçelievler

Bahçelievler

Bahçelievler

Avcılar Avcılar ilçesinde depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Avcılar Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar`daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.

Avcılar Avcılar Merkez Parkı`nda yere serdiği kilim üzerine bekleyen Nalan Kaya, evde yemek yediği sırada depreme yakalandığını belirtti.

Avcılar Zeminin ayaklarından kaydığını anlatan Kaya, "Bir süre kendime gelemedim. Tam benim evimin karşısında bina var. Çatlaktı önceden ama depremden sonra ayrıldı. Çok korktuk. Ben bu gece burada kalacağım öyle gözüküyor. Allah bir daha göstermesin. Kuşumu da yanıma aldım, o da can Allah yarattı onu da bırakamazdım. Oğlum ve kuşumla bu gece burada kalacağız." diye konuştu.

Avcılar Senem Alçıcı ise çok korktuğunu ve sabaha kadar parkta kalmayı planladığını ifade etti.

Avcılar Depremden etkilenen Raife Özgür de çok korktuğunu anlatarak, "Bugün parkta yatmayı düşünüyoruz. Millet dışarıda biz de dışarıdayız." dedi.

Halkalı Küçükçekmece Halkalı`daki Hayat Parkı`na gelen vatandaşlar, buldukları boş alanlara halı ve battaniye sererek, geceyi geçirmeye çalıştı.

Halkalı Ailesiyle parkta bekleyen Ali Kartal, yaptığı açıklamada, depremden sonra ailece eve girmeye çekindiklerini belirterek, "Gündüz yaşanan sarsıntıda ailece evdeydik. Çoluk çocuk tedirgin oldu ama geçti. Allah`tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık, geldik. Sabaha kadar buradayız. İşe gidecek olan da var olmayan da var. Geceyi mecburen burada geçireceğiz." diye konuştu.

Halkalı

Halkalı

Halkalı

Halkalı

Silivri`de halk korkudan eve giremiyor Silivri`de deprem sonrası, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçiriyor.

Silivri Yusuf Demir de 3 yaşındaki çocuğu ve eşiyle beraber dışarıda uyuyacaklarını aktararak, deprem sonrası ailesine telefonla ulaşmaya çalıştığını fakat uzun süre ulaşamadığını söyledi. Demir, şöyle konuştu: "Aileme ulaşamamak beni tedirgin etti. Sonra eve geldim ve önceden de yaşadığım tecrübelerle gafil avlanmak istemedim. Evlere girme konusunda tedirginiz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Sosyal medyadaki mesajlar da bizi çok etkiledi."

Silivri Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor" dedi.

Sosyal medyadaki mesajlar tedirgin ediyor Geceyi ailesiyle parkta geçiren Mustafa Demirayak ise "Depremden sonra sosyal medyadan yayınlanan mesajlar bizi tedirgin etti. Bugün burada yatacağız. Eğer yarın bir artçı olursa buradayız, olmazsa evimize gideriz" ifadelerini kullandı.

Silivri Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları söyledi: "Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."

Türk Kızılay ve İBB`den gıda desteği Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi`ne ait araçlar da Silivri Kaymakamlığı`nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıtıyor.

Silivri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı`na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletiliyor.

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri