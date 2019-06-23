İstanbul'dan seçim manzaraları

Başakşehir`de, dünya evine girecek çift, düğün salonundan önce yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar`da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı`daki konuttan saat 12.20`de Saffet Çebi Ortaokulu`na geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı.