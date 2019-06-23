İstanbul'dan seçim manzaraları

Başakşehir`de, dünya evine girecek çift, düğün salonundan önce yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar`da kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı`daki konuttan saat 12.20`de Saffet Çebi Ortaokulu`na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte kullandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullandı.
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz`da kullandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Aybars Ak Ortaokulunda kullandı
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Nejat Sabuncu İlkokulunda kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ile yenilenen İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri için Gayrettepe`de oy kullandı.