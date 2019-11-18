İstanbul'da yoğun sis

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı`nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.