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İstanbul'da trafik kazası

TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından tırda yangın çıktı.

01.02.2019

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TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından tırda yangın çıktı.
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