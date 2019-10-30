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Açık

İstanbul'da sis

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

30.10.2019

Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.
Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.
Sisin etkili olduğu Kağıthane`de düşen görüş mesafesi, kara yolu trafiğinde aksamaya neden oldu.
İstanbul`da sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul`da sabah saatlerinde oluşan sis, Kız Kulesi ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul`da sabah saatlerinden itibaren başlayan sis Ortaköy`de de etkili oldu.
İstanbul`da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde sis etkili oldu.
Fotoğraf: AA
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