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Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının bulunduğu bölgelerde akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bu nedenle her iki havalimanına iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken, bazı uçaklar İstanbul`a yakın havalimanlarına yönlendirildi.

Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları`nın (THY) Marsilya-İstanbul uçağının Ankara`ya, Kiev-İstanbul uçağının İzmir`e, Viyana-İstanbul uçağının Ankara`ya, Minsk-İstanbul uçağının Ankara’ya yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı`ndan yapılması planlanan THY ve Pegasus Havayolları`nın bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen seferlerle ilgili bilgiye THY ve Pegasus Havayolları`nın internet sitelerinden ulaşılabileceği aktardıldı.

İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor İstanbul`un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul Boğaziçi`nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.

Tüm Şehir Hatları seferleri iptal Şehir Hatları AŞ`den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğazı`nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00`da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.