  • 14 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.046
    EURO 7.083
  • BIST 95962.75
    ALTIN 235.153
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Etiketler: şiddetli yağış, sağanak yağış, istanbul
Kategori : Türkiye
Tarih : 14.09.2018
0 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER