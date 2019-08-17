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Parçalı Bulutlu

İstanbul'da sağanak

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

17.08.2019

İstanbul`da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı.
Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Çatalca`da bir elektrik direğine yıldırım düştü.
D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi.
Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.
Fotoğraf: AA
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