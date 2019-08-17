İstanbul'da sağanak

İstanbul`da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.