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İstanbul'da sağanak

İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

30.07.2019

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Fotoğraf: AA
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