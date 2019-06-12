İstanbul'da sağanak etkili oldu

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Pendik, Kartal ve Maltepe`de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı.

Pendik`te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik`teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak`ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova`da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.