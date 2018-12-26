İstanbul’da günlük yaşam

İstanbul’da yağmur sonrası, Süleymaniye Camisi, martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Ayasofya güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Süleymaniye Camisi, martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Ayasofya güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Galata Kulesi güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Galata Kulesi güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Süleymaniye Camisi, martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul’da yağmur sonrası, Yeni Camii güzel görüntü oluşturdu.