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İstanbul'da gün doğumu

İstanbul'da Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi, gün doğumunda güzel görüntüler oluşturdu.

Etiketler: istanbul, gündoğumu, Galata kulesi, Çamlıca Camisi
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.09.2018
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