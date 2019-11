İstanbul'da et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde şehirlerde bulunan kırmızı/beyaz et ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi.

İstanbul’daki denetlemeler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da beraberindeki uzman ekip ile et üretim tesisi incelendi. İncelemeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

İl Müdürü Karaca, denetim sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul`da ise 758 denetçiyle 39 ilçede gıda denetimine başladıklarını aktaran Karaca, "Şu anda Bahçelievler’de beyaz et ve kırmızı et işleyen bir işletmeyi denetledik. İşletmemizin beyaz et kısmından başlayarak denetimimizi gerçekleştirdik." dedi.