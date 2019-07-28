İstanbul'da dünyaya gelen ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden canlıya ev sahipliği yapan Aslan Park`ta, 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü kutlanıyor.

2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı ve 3 yavru Bengal kaplanına, kutlamalar kapsamında sevdikleri yiyecekler ve oyuncaklar veriliyor.

Öte yandan mayıs ayında dünyaya gelen ve şu anda 2,5 aylık olan İstanbul`da doğan Bengal kaplanları da ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Küçük kaplanlar, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, dünyada kaplan sayısının 3 bin 900 civarında olduğunu söyledi: Yayla şu bilgileri verdi:

"100 yıl önce dünya üzerinde 100 bin kaplan varken sayıları 5 bin civarına düştüğünde 2010`da St. Petersburg`ta bir `kaplan zirvesi` düzenlendi. Zirvenin amacı, soyu tükenmekte olan bu canlılar için farkındalık yaratmak ve insanları bilinçlendirmekti."