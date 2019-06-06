İstanbul'da bayram yoğunluğu

İstanbul’un güzide ilçeleri arasında yer alan Adalar da vatandaşların bu bayramda akın ettiği yerlerin başında yer aldı.

Ayrıca, İstanbul’da günlük alışverişte en çok rağbet gören semtlerden olan Tahtakale, Mahmutpaşa ve Mercan, bayram dolayısıyla daha da hareketlendi.