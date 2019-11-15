İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci tatil yapacak

Tatile çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzuner, ara tatil uygulamasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.