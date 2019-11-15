İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci tatil yapacak

Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak.
Bu kapsamda, İstanbul`daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler, tatile çıkacak.
Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulundaki öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini sevinçle karşıladı.
3. sınıf öğrencisi Kutay Uzuner, tatilde kitap okuyacağını, dinleneceğini ve gezeceğini söyledi.
Tatile çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzuner, ara tatil uygulamasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.
Öğrenciler MEB`in etkinlikleriyle tatilini verimli geçirecek
Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak tatilini verimli geçirebilecek.
Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.
Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler sitede, yaşadıkları ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.
Öğretmenler de MEB`in hazırladığı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programındaki faaliyetlere katılabilecek.
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım`da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım`da başlayacak.
Fotoğraf: AA