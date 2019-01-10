İstanbul yeni "kaşif"lerini bekliyor

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16 yüzyıl boyunca Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan medeniyetlerin beşiği İstanbul, geçmişten bugüne uzanan eşsiz tarihi mirasıyla her dönem cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Dünyada, "tarihi ve turistik şehir" denilince akla ilk gelen kentler arasında yer alan İstanbul, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi.

İnsanı adeta kendine çeken sokakları, tarih kokan mabetleri, iki kıtayı birleştiren boğazı, doğal güzellikleriyle öne çıkan adaları, dünya tarihine ışık tutan müzeleriyle İstanbul dört mevsim misafirlerini bekliyor.

Özellikle İstanbul`u "İstanbul" yapan tarihi yarımada içindeki Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı yerli ve yabancı turistlerin her dönem ilgi odağı oluyor.

Ayrıca Mimar Sinan`ın eşsiz eseri Süleymaniye Camisi, baharat kokusuyla Mısır Çarşısı, dünyanın en eski alış veriş merkezi Kapalı Çarşı, uygarlık tarihinin 127 yıllık evi İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen turistleri büyülüyor.

Mistik havasıyla Kız Kulesi, boğazın gözcüsü hisarlar, 90`ın üzerindeki ağaç türleriyle Gülhane Parkı, meşhur Haseki Hürrem Hamamı, cumbalı ahşap evleriyle Soğukçeşme Sokağı turistlerin alternatif gezi noktaları arasında yer alıyor.

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından ve en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya Tarihçiler tarafından "Dünyanın 8. Harikası" olarak nitelendirilen yapı, 916 yıl kilise olarak kullanılırken, 1453`te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul`un fethiyle camiye çevrilerek 482 yıl cami olarak hizmet verdi.

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya Özellikle Osmanlı döneminde yapılan çalışmalarla ve Mimar Sinan`ın eklediği minarelerle güçlendirilen Ayasofya, dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında bulunuyor.

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor.

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya

"Dünyanın 8. harikası" denilen Ayasofya

Kente mührünü vuran cami; Sultanahmet Sultanahmet Camisi, taşıdığı Türk-İslam medeniyetinin estetik unsurlarıyla 4 asırdır Müslümanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kente mührünü vuran cami; Sultanahmet İstanbul`un 7 tepesinden 2`ncisi üzerine inşa edilen, Marmara Denizi`nden İstanbul`a yaklaşan gemilerin selamladığı, Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, içinin mavi aydınlığıyla da yüzyıllardan beri hem yabancı hem de yerli turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

İstanbul`un sarnıçları Doğu Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul`un su ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa edilen sarnıçlar, bugün kültür ve sanat alanında turizme hizmet ederken, büyük ilgi görüyor.

İstanbul`un sarnıçları Binlerce yıllık tarihe sahip İstanbul`un kültürel hazineleri arasında Yerebatan, Nuruosmaniye, Şerefiye ve Binbirdirek gibi büyük sarnıçlar yer alıyor.

İstanbul`un sarnıçları

İstanbul`un sarnıçları

İstanbul`un sarnıçları

Osmanlı döneminin en büyük camisi; Süleymaniye Camisi Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan`ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi, mühendislik, ince işçilik ve mimari dehasıyla asırlardır hayranlık uyandırıyor.

Osmanlı döneminin en büyük camisi; Süleymaniye Camisi Osmanlı döneminin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Süleymaniye Camisi, tüm ihtişamıyla asırlardır dimdik ayakta duruyor.

Osmanlı döneminin en büyük camisi; Süleymaniye Camisi Sadece camiden ibaret olmayan aynı zamanda külliye, sıbyan mektebi, hamam, fakirlere yemek verilen daruzziyafe ve hastaneden oluşan bir eğitim, kültür ve yardımlaşma kompleksi olarak inşa edilen Süleymaniye Camisi, kandillerin isinden üretilen mürekkeple yazılan el yazması eserlerin yer aldığı kütüphanesiyle de ilgi çekiyor.

Osmanlı döneminin en büyük camisi; Süleymaniye Camisi Mimar Sinan`ın eşsiz eseri Süleymaniye Camisi, yerli ve yabancı turistlerin her dönem ilgi odağı oluyor.

İhtişamıyla ön plana çıkan 5 asırlık çarşı; Kapalıçarşı Mimarisinin büyüklüğü ve ihtişamı ile ön plana çıkan Kapalıçarşı, 500 yılı aşkın süredir İstanbul`un en önemli ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

İhtişamıyla ön plana çıkan 5 asırlık çarşı; Kapalıçarşı Her yaştan alışveriş tutkununu kendisine çeken çarşı zengin bir kültürel yapıyı da bünyesinde barındırıyor. Dünyanın en eski alışveriş yerlerinden biri olan Kapalıçarşı`da eskiden 4399 büyük dükkan, 2195 küçük dükkan, 24 han, 497 dolap, 12 mahzen, 10 mescit, 16 çeşme, 8 kuyu, 2 şadırvan bulunuyordu. Kapalıçarşı, kültür ve alışveriş ağırlıklı bir tatil planlayanların İstanbul`da gezilecek yerler listelerinde yer alıyor.

Tarçın ve karanfil kokan çarşı; Mısır Çarşısı Eminönü`nde, Yeni Cami`ye gelir getirmesi amacıyla 1667`de yapımı tamamlanan, mimarisi, kemer taşlarına sinen tarçın ve karanfil kokusuyla büyüleyen Mısır Çarşısı, 352 yıldır ilgi görüyor.

Tarçın ve karanfil kokan çarşı; Mısır Çarşısı Mısır Çarşısı, tarihi boyunca her derde deva olan kurutulmuş bitkilerin, çeşit çeşit otların ve yüzlerce tür baharatın buluştuğu adeta dev bir pazarı andırıyor.

Tarçın ve karanfil kokan çarşı; Mısır Çarşısı Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi görerek İpek Yolu ticaretinin İstanbul`daki en önemli ayağı olan Mısır Çarşısı, kemer taşlarına sinen tarçın ve karanfilin büyülü kokusuyla hala ilgi çekmeye devam ediyor.

Tarçın ve karanfil kokan çarşı; Mısır Çarşısı

Uygarlık tarihinin 128 yıllık evi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey tarafından kurulan, İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması gibi dünyanın en önemli eserlerinin sergilendiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlıyor.

Uygarlık tarihinin 128 yıllık evi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa`nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ilk on müze arasında yer alıyor.

Uygarlık tarihinin 128 yıllık evi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması gibi dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor.