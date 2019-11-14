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Ankara  9ºC
Çok Bulutlu

İstanbul güne sisle uyandı

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

14.11.2019

Özellikle Avrupa Yakası`nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı.
Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.
Fotoğraf: DHA
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