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05.02.2019 - 10:35
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
05.02.2019 - 10:16
FETÖ firarisi 74 eski asker terörden arananlar listesinde
05.02.2019 - 10:10
Fahrettin Altun: Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayacak
05.02.2019 - 09:55
İyi Parti'den istifa eden Milletvekili Akkal AK Parti'ye geçiyor
05.02.2019 - 09:34
Türkiye’den Somali’deki terör saldırısına kınama
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İstanbul da Gün Doğumu
İstanbul'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu.
05.02.2019
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İstanbul`da gün doğumu, martılar ve Yeni Çamlıca Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.
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