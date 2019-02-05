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Şubat 2019
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İstanbul da Gün Doğumu

İstanbul'da gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu.

05.02.2019

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İstanbul`da gün doğumu, martılar ve Yeni Çamlıca Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.
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