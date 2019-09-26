İstanbul 5,8 ile sallandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin davasını bir kez daha dünya gündemine taşıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 13.59`da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri`ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

İstanbul`da meydana gelen deprem Bursa, Kocaeli ve Kırklareli kent merkezinde de hissedildi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor AFAD, depremin ardından büyüklükleri 2,6 ile 4,1 arasında 16 artçı sarsıntıların meydana geldiğini açıkladı.

Vatandaşlar tahliye edildi Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

Avcılar`da cami minaresi yıkıldı Vatandaşlar açık alanlarda toplandı. Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

Avcılar`da cami minaresi yıkıldı

Avcılar`da cami minaresi yıkıldı

Avcılar`da cami minaresi yıkıldı

"Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler" Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bazı binalarda hasara yol açmış olabileceğini belirterek, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara`da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi.

Çırağan Sarayında gerçekleşecek olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Ortaklık Anlaşmaları İmza Törenine gelen katılımcılar bahçedeki boş alana çıktı.

İstanbul Vatandaşlar binaları boşalttı.

İstanbul

İstanbul

İstanbul Bağcılar Fatih İlkokulu`nda öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi`nde hasta ve personel tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul İstanbul Valiliği, Marmara Denizi`nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59`da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı.

İstanbul Deprem sonrasında valilikçe AFAD`ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

İstanbul

Kocaeli İstanbul`da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi.

Kırklareli İstanbul`da meydana gelen deprem Kırklareli`nin Lüleburgaz ilçesinde de hissedildi. İlçede okullar tahliye edilerek öğrenciler okul bahçesinde güvenli bölgeye alındı.

Sakarya İstanbul`da meydana gelen deprem Sakarya kent merkezinde de hissedildi.

Sakarya Serdivan ilçesindeki bir okulda depremi hisseden öğrenci ve öğretmenler binayı boşalttı.

Yalova İstanbul`da meydana gelen deprem Yalova kent merkezinde de hissedildi.

Yalova Mimar Sinan Caddesi`ndeki depremi hisseden vatandaşlar binaları boşalttı.

Yalova Kent merkezindeki Atatürk İlkokulu`nda ise öğrenciler bahçeye çıkatıldı.

Kocaeli Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli`de de hissedildi.

Kocaeli Öğrencileri bir süre tedbir amaçlı bahçelere çıkarıldı.

Bursa İstanbul`da meydana gelen deprem Bursa`da da hissedildi.