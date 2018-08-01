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İsrail'in son vedadan mahrum bıraktığı Filistinli aileler

Filistinliler, İsrail`in yıllardır Gazze Şeridi`nde uyguladığı ablukanın sebep olduğu zorlu hayat şartları, saldırılarda yaşanan acı kayıpların yanı sıra yakınlarına cenaze töreniyle son vedadan dahi mahrum bırakılıyor. Gazze`nin Refah kentinde sınıra yakın bölgede düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü`nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan, 2 Temmuz`da El-Mizan İnsan Hakları Merkezi aracılığıyla şehit olduğu haber verilen 17 yaşındaki Filistinli Halid`in annesi Selva Abdulal (52), konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Etiketler: saldırı, israil, gazze şeridi, filistinli, cenaze
Kategori : Yaşam
Tarih : 01.08.2018
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