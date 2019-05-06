İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusunun, cumartesi gününden bu yana Gazze`ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25`e yükseldi.

Gazze`deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun dünkü saldırıları sırasında Gazze`nin kuzeyinde yıkılan bir binanın enkazında 2 Filistinlinin naaşına ulaşıldı.