İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusunun, cumartesi gününden bu yana Gazze`ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25`e yükseldi.
Gazze`deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun dünkü saldırıları sırasında Gazze`nin kuzeyinde yıkılan bir binanın enkazında 2 Filistinlinin naaşına ulaşıldı.
Açıklamada, Rağde Muhammed Mahmud Ebu`l Cidyan ve Talal Atıyye Muhammed Ebu`l Cidyan adlı Filistinlilerin cenazelerinin Gazze`deki Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
İsrail`in Gazze`ye hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2`si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 23 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.
Filistinli grupların Gazze`den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1`i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.
Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.
İsrail-Gazze arasındaki kriz
Gazze Şeridi`nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze`den roket atışları yapılmıştı.
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi`nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi`nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda, Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.
Fotoğraf: AA / Reuters / AFP