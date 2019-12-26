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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

26.12.2019

İsrail savaş uçakları, Gazze`de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, Gazze`nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki liman bölgesi de hedef alındı.
İsrail`in Gazze`nin kuzeyinde Hamas`ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları`na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.
Söz konusu saldırı, Gazze`den İsrail`e roket atılmasının ardından gerçekleştirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Gazze`ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon`da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katılmıştı.
Miting sırasında abluka altındaki Gazze`den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başlamış, bunun üzerine korumaları Netanyahu`yu salondan çıkarmıştı.
Fotoğraf: AA
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