İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze`de Hamas`ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları`na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.