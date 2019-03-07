İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Filistinler, saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışması başlattı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze`de Hamas`ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları`na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze`den İsrail`in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.