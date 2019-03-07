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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

07.03.2019

Filistinler, saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışması başlattı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze`de Hamas`ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları`na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze`den İsrail`in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.
Fotoğraf: AA / Reuters
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