İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik devam ediyor

Gazze`den İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı belirtilirken, Gazze Şeridi`ne yönelik hava saldırıları da sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze`nin orta ve kuzey kesimlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 12`ye yükseldiği belirtildi.