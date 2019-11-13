İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik devam ediyor

Gazze`den İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı belirtilirken, Gazze Şeridi`ne yönelik hava saldırıları da sürüyor.
Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu sivillerin yaşadığı bir bina harabeye döndü.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi`ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12`ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze`nin orta ve kuzey kesimlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 12`ye yükseldiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.
Öte yandan İslami Cihad Hareketi`nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze`nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail`in Gazze`ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu dün Gazze`nin doğusunda İslami Cihad Hareketi`nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu`l Ata`nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.
Saldırıda Ebu`l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.