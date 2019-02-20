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Dünya

İsrail askerleri 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinli yaralandı.

20.02.2019

Gazze`deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ablukanın kaldırılması için Gazze Şeridi`nin kuzeyinde gösteri düzenleyenlere ateş açtığını ve 20 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından bu akşam Gazze`nin kuzey deniz sınırına doğru protesto yürüyüşü düzenlenmişti.
Filistin bayrakları ve İsrail`in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericilere, içinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de denizden destek vermişti.
Gazze Şeridi`nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail`in 2006`dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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