İsrail askerleri 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze`deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ablukanın kaldırılması için Gazze Şeridi`nin kuzeyinde gösteri düzenleyenlere ateş açtığını ve 20 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından bu akşam Gazze`nin kuzey deniz sınırına doğru protesto yürüyüşü düzenlenmişti.

Filistin bayrakları ve İsrail`in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericilere, içinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de denizden destek vermişti.