Isparta'nın "gül bahçeleri" rengarenk

Hasat döneminin başlamasından sonra binlerce yerli ve yabancı turisti "gül kokulu" bahçelere konuk eden isparta`da hasat günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

İşçilerin sıcak havada büyük emek ve özveriyle topladığı güller, fabrikalara ulaştırılıp işler hale getiriliyor.

Güller, buradaki işlemlerin ardından başta Fransız firmaları olmak üzere dünya parfüm devlerine ihraç ediliyor.