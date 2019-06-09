Isparta'nın "gül bahçeleri" rengarenk

Hasat döneminin başlamasından sonra binlerce yerli ve yabancı turisti "gül kokulu" bahçelere konuk eden isparta`da hasat günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
İşçilerin sıcak havada büyük emek ve özveriyle topladığı güller, fabrikalara ulaştırılıp işler hale getiriliyor.
Güller, buradaki işlemlerin ardından başta Fransız firmaları olmak üzere dünya parfüm devlerine ihraç ediliyor.
Son yıllarda tur acentelerinin rotaları arasına giren gül bahçeleri, hasat döneminde ağırladığı konuklarına doğal ve görsel güzellik sunuyor.
İnsanı cezbeden gül kokusu eşliğinde bahçeleri gezme fırsatı yakalayan misafirler, burada gül toplayıp, yetkililerden ürünlerin nasıl elde edildiğine dair bilgiler alıyor.
Oluşturulan gül havuzlarına girip fotoğraf çektiren turistler, yaşadıkları anı ölümsüzleştiriyor.