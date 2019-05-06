İslam dünyasında ilk teravih namazını kıldı

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs`ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa`da ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı Müslümanlar, teravih namazını Aksa Camii`nin avlusunda kıldı.

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı Ukrayna`nın başkenti Kiev`de yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını, kentin ilk camisi olma özelliğini taşıyan, Ar-Rahma Camii`sinde kılarak ramazanı karşıladı.

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Ukrayna`da ilk teravih namazı kılındı

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı Almanya`da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde ilk teravih namazı kılındı.

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı Almanya`nın Köln kentinde genel merkezi bulunan DİTİB Köln Merkez Camisi`nde din görevlileri Naci Şengün, Seyfettin Erkan ve Mahir Örgüz tarafından Kur`an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı Teravih namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Şaban İşlek, ramazanın güzelliğini, faziletini ve manevi bereketini anlattı.

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı İşlek, "Nefislerin terbiye edildiği, zekat, sadaka ve iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşkusunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükafatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği ve özdeki iyiye kavuşma çabalarının zirveye ulaştığı bu mübarek ayı, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da, DİTİB Genel Merkez ve bağlı derneklerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle değerlendirmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı Ramazanda tüm Müslümanların ibadetinin kabul olmasını dileyen İşlek, "Bu itibarla, Peygamberimiz Hz. Muhammed`in (sav) buyurduğu gibi `Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş` olan ramazanı şerifin gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket ve kulluğumuza güzellikler getirmesini temenni ediyor; tüm İslam aleminin birlik beraberliğine ve yeryüzünde iyiliğin hakim kılınmasına vesile olmasını Cenabıhak`tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya`da ilk teravih namazı kılındı Vaaz ardından ilk teravih namazı kılındı.

Arjantin’de ilk teravih namazı Arjantin`in başkenti Buenos Aires`deki Al Ahmad Camisi`nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Arjantin’de ilk teravih namazı Namaza, çocuklardan yaşlılara her yaştan kişi katıldı.

Arjantin’de ilk teravih namazı Buenos Aires’te Al Ahmad Camisi`nde toplanan Müslümanlar, namaz öncesinde Kur`an-ı Kerim okudu. Camide verilen sohbette ramazan ayının ve oruç tutmanın önemine vurgu yapıldı.

Arjantin’de ilk teravih namazı Namazın ardından cemaat, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi için dua etti. Al Ahmad Camisi yetkilileri tarafından çıkışta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Suriye`de ilk teravih namazı kılındı Suriye`nin kuzey batısındaki İdlib ili, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Suriye`de ilk teravih namazı kılındı Halep’in Bab ilçesindeki Ömer bin Hattab Camisi`ne akın eden Müslümanlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Suriye`de ilk teravih namazı kılındı İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez ve Çobanbey`de yaşayan on binlerce kişi camilere akın etti.

Suriye`de ilk teravih namazı kılındı Teravih namazı sonrası Suriye`de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

Suriye`de ilk teravih namazı kılındı Son haftalarda Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırları altındaki milyonlarca sivil bir ramazanı daha buruk karşılıyor.

Batı Balkanlar`da ilk teravih namazı kılındı Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk`ta yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılarak ramazanı karşıladı.

Batı Balkanlar`da ilk teravih namazı kılındı Sırbistan`ın başkenti Belgrad`daki tek cami olan Bayraklı Camisi teravih namazı için gelen Müslümanları ağırladı.

Kuzey Makedonya`nın başkenti Üsküp`teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ilk teravih namazını eda etmek için gelen müminlerle doldu.

Batı Balkanlar`da ilk teravih namazı kılındı Cami içinde yer bulamayan cemaatin bir kısmı yatsı ve teravih namazlarını cami avlusunda eda etti.

Batı Balkanlar`da ilk teravih namazı kılındı Salavatlar okundu, dualar edildi.