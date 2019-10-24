İşitme engelli ikizler attıklarını vuruyor

"Biri iyi bir atış yaparsa diğeri de atıyor"

İkizlerin antrenörü Mübeccel Çalhan, Sevda ve Seval Öztürk`ü 2017 yılında takıma dahil ettikten sonra 4-5 aylık çalışmayla Samsun`daki Olimpiyat Oyunları`na katıldıklarını belirterek, sporcularının kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi. Sevda ile Seval kardeşlerin masa tenisi branşından atıcılığa geçtiğini anlatan Çalhan, şöyle konuştu: "İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası`nda rekorlar kırdılar. Bu yıl Avrupa Şampiyonası`nda Sevda, 25 metre havalı tabanca kategorisinde 5`inci oldu. İkizlerin bir arada aynı sporu yapması bizim için büyük bir şans. Birbirlerine çok fazla destek oluyorlar. Biri iyi bir atış yaparsa diğeri de iyi atıyor. 2020`de Dünya Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Burada şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye adına dereceyle döneceğimize inanıyorum."