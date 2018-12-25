Isınabilmek için çocuklarının elbiselerini yakıyorlar

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Sığınmacılar, solunum rahatsızlıklarına yol açan bu malzemeleri de bulamadıklarında, çocuklarının elbiselerini dahi yakmak zorunda kalıyor.

Türkiye-Suriye sınırında barınan on binlerce sığınmacı, sekizinci kez zorlu kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Bu yıl, sivil yardım kuruluşları, kamp sakinlerinin ancak yüzde 20’sine ısınma malzemesi dağıtabildi.

Isınma malzemesi alamayan sığınmacılar, solunum hastalıklarına yol açsa da naylon ve lastik ürünleri yakarak ısınmaya çalışıyor.

Devrim Tohumları isimli sığınmacı kampının sakini Hamalı 43 yaşındaki Um Ahmet, "Günlerimizi hastanelerde geçiriyoruz. Eczanelerden ilaç getiriyoruz. Mazot veya odun sobası alamayız. Çünkü para yok. Isınmak için bazen elbiselerimizi yakıyoruz." dedi.

Bir diğer kamp sakini Ahmet Ebu Süleyman, "Çocuklar sürekli hastalanıyor. Kış sert ve soğuk. Çalışma fırsatım yok. Olsa başka yöntemlerle ısınırım. Mukavva, karton, naylon, lastik, sandık ne bulursak yakıyoruz. Şiddetli yağış yaşanıp, yakacak bir şey bulamayınca çocuklarımın elbisesini yakıp ısınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamplarda yaşayan çocuklar, ailelerine destek olmak için okullarına gitmeyip gün boyunca çevreden yakacak eşya topluyor.

Doğu Hama kampındaki Halepli Abdüğaffar Muhammed, "Biz büyükler olarak hastalanıyoruz. Küçükleri sen düşün. Çocuğumu önümde görürken, ona ekmek parası temin edecek maddi gücüm yokken ben nasıl onu ısıtayım bilemiyorum. Ölüm bu hayattan daha kolaydır." ifadelerini kullandı.

Doktor Abdullah Ammuri, yaptığı açıklamada, "Hastanelere solunum yolu şikayetleriyle çok sayıda başvuru oluyor. Özellikle hamileler ve çocuklar geliyor. Araştırdıktan sonra kamp sakinlerinin ısınmak için ilkel ve sağlıksız yöntemler kullandıklarını tespit ettik." diye konuştu.

Ammuri, ilgili makamlara yardım çağrısında bulundu.

Suriye`nin İdlib kırsalındaki Atme Kamplar Bölgesi`nde yaşayan sığınmacılar, kış mevsiminin çetin şartları sebebiyle sıkıntılı günler yaşarken, mevsim yağmurları çadır kentteki hayatı daha da zorlaştırıyor.

Yağış sonucu oluşan çamur deryası, sığınmacıların hayatını olumsuz etkiledi.