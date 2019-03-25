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İran'da aşırı yağışın neden olduğu sel 11 can aldı

İran'ın Şiraz kentinde aşırı yağışın neden olduğu selde 11 kişi hayatını kaybetti.

25.03.2019

İran resmi haber ajansı IRNA`da yer alan habere göre, selden dolayı Şiraz kentinin ana girişi olan Dervaze-i Kuran’da park halindeki birçok araç hasar gördü.
Kent genelinde etkili olan aşırı yağıştan dolayı onlarca evi su bastığı aktarıldı.
İran Meteoroloji Kurumu, güney ve güney batıda yer alan Lorestan, Çar Mahal Bahtiyari, Kohkiluye Boyer Ahmed, Huzistan ilerinde aşırı yağışın neden olabileceği sel konusunda uyardı.
İran’ın güney kentleri; özellikle Fars, Huzistan ve Meşhed illeri Nevruz tatili sebebi ile yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.
200`den fazla otomobil hurdaya döndü
İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur`an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200`den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti.
İran devlet televizyonuna göre İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur`an-ı Kerim Kapısı caddesinde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.
Fotoğraf: AFP / AA / AP
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