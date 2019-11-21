İran destekli grupların İdlib'de saldırdığı kamp

Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.

Kah kampı sakini Ahmet Zidan, yaptığı açıklamada, saldırıyı soykırım olarak nitelendirdi.

Akşam saatlerinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu söyleyen Zidan, "Büyük patlamadan sonra farklı patlama seslerin duyuldu. Yangınlar çıktı. Çok sayıda şehit ve yaralı vardı. İnsanlar panikten farklı kamplara kaçtı. Diğerleri de zeytin arazilerine sığındı." dedi.