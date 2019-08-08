Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor

Başkent Bağdat`ın doğusunda kurulan hayvan satış pazarında hayvanlarına alıcı bekleyenler, durgunluktan şikayetçi.

Iraklılar, Kurban Bayramı`na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor.

Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 150 ile 600 dolar arasında, büyükbaşlar ise 900 ile 3 bin dolar arasında satışa sunuldu.

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Kerküklü Taha Cevat, "Kerkük`te kurbanlık fiyatları geçen yıla göre daha yüksek. Bu nedenle insanlar maddi imkanlarına göre daha mütevazı kurbanlık seçmek zorunda kalıyor." dedi.

Kurban satış bölgesinde alıcı bekleyen Kasım Ahmed ise bayram yaklaştıkça pazarın canlanmasını beklediklerini söyledi.