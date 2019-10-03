Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat`ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef de yaptığı açıklamada, başkentin genelinde bu sabah saat 05.00`ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.