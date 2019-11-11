Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak`ta Zikar Sağlık İdaresinden bir kaynak, 4 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölen ve yaralanan göstericilere, güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalede bulunduğunu belirten kaynak, müdahale sırasında göstericilerin attığı taşlardan dolayı da çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.